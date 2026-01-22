Поиск

Премьер-министр Бельгии объяснил невозможность конфискации российских денег

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Европейские страны не могут конфисковать деньги России, так как не находятся с ней в состоянии войны, заявил на форуме в Давосе премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

"Разумеется, мы не можем просто взять и конфисковать чьи-то деньги. Мы не находимся в состоянии войны с Россией, Европа не в состоянии войны с Россией", - сказал он, отметив, что подобных прецедентов не было даже во времена Второй мировой войны.

Он добавил, что Евросоюзу удалось согласовать пакет помощи Украине в размере 90 млрд евро.

"Европа обязана поддерживать Украину - и мы это сделали. Возможно, мы не всегда принимаем решения быстро, но в итоге результат есть: 90 млрд евро на помощь Украине в этом и следующем году", - сказал он.

Де Вевер напомнил, что решение заблокировать российские активы было принято, чтобы "они не могли использоваться в условиях войны".

Ранее Еврокомиссия рассматривала возможность предоставить Украине кредит за счет российских замороженных активов, значительная часть которых хранится на территории Бельгии в депозитарии Euroclear. Однако Бельгия выступила против этого решения, сославшись на возможные судебные и финансовые издержки в будущем.

Бельгия Euroclear Давос Евросоюз Украина Барт Де Вевер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

 Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

НАТО пока не собирается проводить учения в Гренландии и разворачивать там полноценную миссию

Ученые сообщили о завершении первой сильной магнитной бури 2026 года

 Ученые сообщили о завершении первой сильной магнитной бури 2026 года

Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

 Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

О чем умолчал Трамп в своей речи в Давосе

 О чем умолчал Трамп в своей речи в Давосе

Что случилось этой ночью: четверг, 22 января

США планируют сменить власть на Кубе до конца года

ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

 ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

Трое палестинских журналистов погибли при ударе по сектору Газа

Соглашение по Гренландии будет включать строительство системы ПРО "Золотой купол"
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8222 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 54 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });