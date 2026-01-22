Поиск

Макрон отметил, что обстановка вокруг Гренландии становится более приемлемой

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европа сумела заставить себя уважать перед лицом угроз США в связи с Гренландией, он призвал к спокойствию и бдительности.

"Я приветствую то, что после того, как мы начали неделю с эскалации, угроз (президента США Дональда Трампа - ИФ), угроз вторжения и введения таможенных тарифов, мы вернулись к ситуации, которая мне кажется куда более приемлемой, хотя мы и сохраняем бдительность", - заявил Макрон журналистам вечером в четверг в Брюсселе перед началом неформального саммита ЕС, созванного в связи с обстановкой вокруг Гренландии.

"Когда Европа действует сплоченно, используя инструменты, которые имеет в своем распоряжении, она умеет заставить себя уважать, если ей угрожают, и это очень хорошо. Это политика, которую и Франция, и Европа хотят проводить. Мы выступаем за мир, за стабильность, за то, чтобы миропорядок был спокойным, и когда нам угрожают или один из нас подвергается давлению, принуждению, нормально, что проявляется солидарность и используются инструменты, чтобы мы заставили себя уважать, что и произошло на этой неделе", - продолжил французский президент.

"И мы остаемся чрезвычайно бдительными и готовы использовать наши инструменты, если снова окажемся под угрозами", - подчеркнул Макрон.

По его мнению, теперь обстановка более спокойная и предсказуемая, и сам он "чрезвычайно спокоен и последователен".

Говоря о содержании саммита, президент отметил, что европейские лидеры собрались на неформальный Европейский совет в Брюсселе, "чтобы продемонстрировать единство европейцев в поддержке Дании, ее территориальной целостности и ее суверенитета, и чтобы засвидетельствовать, что Европа едина, сильна и быстро реагирует".

Макрон также сообщил, что на встрече будут обсуждаться учения НАТО в Арктике, в которых Франция готова принять участие. По его словам, этот внеочередной саммит - также хороший повод вновь обсудить ситуацию на Украине. Речь пойдет о финансовой и военной краткосрочной помощи и планировании гарантий безопасности, уточнил президент Франции.

Трамп заявил накануне, что отказался от плана по введению в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии.

