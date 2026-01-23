Поиск

Глава Евросовета удовлетворен отказом Трампа от дополнительных пошлин из-за Гренландии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта выразил удовлетворение, что президент США Дональд Трамп, угрожавший дополнительными пошлинами ряду стран ЕС из-за их позиции по Гренландии, отказался от этой идеи.

"Европа и Соединенные Штаты разделяют общие интересы в обеспечении безопасности Арктического региона, в частности в рамках НАТО. Европейский союз также будет играть более активную роль в этом регионе. В этом контексте я хочу четко заявить: Королевство Дания и Гренландия пользуются полной поддержкой Европейского союза. Только Королевство Дания и Гренландия могут принимать решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии", - сказал глава Евросовета в ночь на пятницу на пресс-конференции в Брюсселе по итогу неформального саммита ЕС.

В миреТрамп заявил, что США на переговорах по Гренландии получат все, что хотятТрамп заявил, что США на переговорах по Гренландии получат все, что хотятЧитать подробнее

"На этом фоне вчерашнее заявление о том, что не будет новых американских тарифов на товары из Европы является позитивным", - заявил Кошта.

По его словам, введение дополнительных пошлин было бы несовместимо с торговым соглашением между ЕС и США, тогда как сейчас внимание сторон должно быть сосредоточено на продвижении вперед в реализации этого соглашения. "Цель по-прежнему заключается в эффективной стабилизации торговых отношений между Европейским союзом и США", - отметил председатель Евросовета.

"В то же время Европейский союз будет продолжать отстаивать свои интересы и защищать себя, свои государства-члены, своих граждан и свои компании от любых форм принуждения. Он обладает для этого силой и инструментами и будет делать это, если и когда потребуется", - подчеркнул Кошта.

Он считает, что позиция ЕС отражает твердую приверженность принципам международного права, территориальной целостности и национального суверенитета, "которые имеют важное значение для Европы и для международного сообщества в целом". Эти принципы, добавил глава Евросовета, будут и впредь определять действия Евросоюза.

"В перспективе мы по-прежнему готовы продолжать конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, включая создание условий для справедливого и прочного мира на Украине", - сказал Кошта.

Вместе с тем, продолжил он, у ЕС есть "серьезные сомнения относительно ряда элементов устава Совета мира, касающихся его сферы деятельности, управления и совместимости с Уставом ООН".

"Мы готовы сотрудничать с США в реализации всеобъемлющего мирного плана для Газы, при этом Совет мира будет выполнять свою миссию в качестве переходной администрации в соответствии с резолюцией 2803 Совета Безопасности ООН", - заявил председатель Европейского совета.

Гренландия Антониу Кошта ЕС Дональд Трамп Дания НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Представители Трампа поделились с Путиным оценками последних контактов по Украине

 Представители Трампа поделились с Путиным оценками последних контактов по Украине

РФ выразила готовность направить в Совет мира $1 млрд из замороженных активов

Трамп не против, если РФ направит средства в Совет мира по Газе

Что произошло за день: четверг, 22 января

На трехсторонней встрече по Украине США представят Уиткофф и Кушнер

 На трехсторонней встрече по Украине США представят Уиткофф и Кушнер

Встреча Трампа и Зеленского завершилась без подписания запланированных документов

Макрон заявил о задержании в Средиземном море следовавшего из РФ танкера

Германия высылает сотрудника посольства РФ в Берлине

Трамп назвал хорошими состоявшиеся в Давосе переговоры с Зеленским

 Трамп назвал хорошими состоявшиеся в Давосе переговоры с Зеленским

Трамп заявил, что США на переговорах по Гренландии получат все, что хотят

 Трамп заявил, что США на переговорах по Гренландии получат все, что хотят
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 55 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8223 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });