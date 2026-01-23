Глава Евросовета удовлетворен отказом Трампа от дополнительных пошлин из-за Гренландии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта выразил удовлетворение, что президент США Дональд Трамп, угрожавший дополнительными пошлинами ряду стран ЕС из-за их позиции по Гренландии, отказался от этой идеи.

"Европа и Соединенные Штаты разделяют общие интересы в обеспечении безопасности Арктического региона, в частности в рамках НАТО. Европейский союз также будет играть более активную роль в этом регионе. В этом контексте я хочу четко заявить: Королевство Дания и Гренландия пользуются полной поддержкой Европейского союза. Только Королевство Дания и Гренландия могут принимать решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии", - сказал глава Евросовета в ночь на пятницу на пресс-конференции в Брюсселе по итогу неформального саммита ЕС.

"На этом фоне вчерашнее заявление о том, что не будет новых американских тарифов на товары из Европы является позитивным", - заявил Кошта.

По его словам, введение дополнительных пошлин было бы несовместимо с торговым соглашением между ЕС и США, тогда как сейчас внимание сторон должно быть сосредоточено на продвижении вперед в реализации этого соглашения. "Цель по-прежнему заключается в эффективной стабилизации торговых отношений между Европейским союзом и США", - отметил председатель Евросовета.

"В то же время Европейский союз будет продолжать отстаивать свои интересы и защищать себя, свои государства-члены, своих граждан и свои компании от любых форм принуждения. Он обладает для этого силой и инструментами и будет делать это, если и когда потребуется", - подчеркнул Кошта.

Он считает, что позиция ЕС отражает твердую приверженность принципам международного права, территориальной целостности и национального суверенитета, "которые имеют важное значение для Европы и для международного сообщества в целом". Эти принципы, добавил глава Евросовета, будут и впредь определять действия Евросоюза.

"В перспективе мы по-прежнему готовы продолжать конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, включая создание условий для справедливого и прочного мира на Украине", - сказал Кошта.

Вместе с тем, продолжил он, у ЕС есть "серьезные сомнения относительно ряда элементов устава Совета мира, касающихся его сферы деятельности, управления и совместимости с Уставом ООН".

"Мы готовы сотрудничать с США в реализации всеобъемлющего мирного плана для Газы, при этом Совет мира будет выполнять свою миссию в качестве переходной администрации в соответствии с резолюцией 2803 Совета Безопасности ООН", - заявил председатель Европейского совета.