Поиск

Соглашение по Гренландии будет опубликовано после проработки деталей

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Детали соглашения по Гренландии, о котором объявил президент США Дональд Трамп, должны быть окончательно проработаны, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"По мере того, как детали будут окончательно согласованы всеми участвующими сторонами, они будут опубликованы соответствующим образом", - сообщила Левитт в четверг.

По ее словам, Трамп очень надеется, что сделка состоится, и тогда "Соединенные Штаты достигнут всех своих стратегических целей в отношении Гренландии с минимальными затратами навсегда".

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты и европейские союзники будут совместно работать над проектом "Золотой купол" и правами на добычу полезных ископаемых в Гренландии в рамках соглашения, обсуждаемого им с генсеком НАТО Марком Рютте.

В миреТрамп нацелен на бессрочное соглашение по ГренландииЧитать подробнее

"Они (страны ЕС - ИФ) собираются участвовать в разработке "Золотого купола", и они собираются участвовать в правах на добычу полезных ископаемых, как и мы", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

Помимо этого, президент США подтвердил, что отменил введение пошлин для стран ЕС на фоне обсуждения возможного соглашения по Гренландии.

"У нас есть концепция сделки. Я думаю, что это будет очень выгодная сделка для Соединенных Штатов, а также для них самих (стран ЕС - ИФ)", - отметил Трамп.

Дональд Трамп НАТО США Марк Рютте Гренландия Кэролайн Левитт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

 ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

Трое палестинских журналистов погибли при ударе по сектору Газа

Соглашение по Гренландии будет включать строительство системы ПРО "Золотой купол"

Трамп полагает, что Путин принял приглашение в Совет мира

 Трамп полагает, что Путин принял приглашение в Совет мира

В Иране сообщили о более 3 тыс. жертв протестов

 В Иране сообщили о более 3 тыс. жертв протестов

Японская компания TEPCO возобновила работу АЭС "Касивадзаки-Карива"

 Японская компания TEPCO возобновила работу АЭС "Касивадзаки-Карива"

Что произошло за день: среда, 21 января

Золото обновило рекорд из-за ситуации вокруг Гренландии

Трамп выразил удивление выступлением Макрона в Давосе в солнцезащитных очках

 Трамп выразил удивление выступлением Макрона в Давосе в солнцезащитных очках

Трамп заверил, что не будет применять силу для получения контроля над Гренландией

 Трамп заверил, что не будет применять силу для получения контроля над Гренландией
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8217 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 54 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });