Соглашение по Гренландии будет опубликовано после проработки деталей

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Детали соглашения по Гренландии, о котором объявил президент США Дональд Трамп, должны быть окончательно проработаны, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"По мере того, как детали будут окончательно согласованы всеми участвующими сторонами, они будут опубликованы соответствующим образом", - сообщила Левитт в четверг.

По ее словам, Трамп очень надеется, что сделка состоится, и тогда "Соединенные Штаты достигнут всех своих стратегических целей в отношении Гренландии с минимальными затратами навсегда".

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты и европейские союзники будут совместно работать над проектом "Золотой купол" и правами на добычу полезных ископаемых в Гренландии в рамках соглашения, обсуждаемого им с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Они (страны ЕС - ИФ) собираются участвовать в разработке "Золотого купола", и они собираются участвовать в правах на добычу полезных ископаемых, как и мы", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

Помимо этого, президент США подтвердил, что отменил введение пошлин для стран ЕС на фоне обсуждения возможного соглашения по Гренландии.

"У нас есть концепция сделки. Я думаю, что это будет очень выгодная сделка для Соединенных Штатов, а также для них самих (стран ЕС - ИФ)", - отметил Трамп.