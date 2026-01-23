Премьер Дании согласилась с необходимостью усилить позиции НАТО в Арктике

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Премьер Дании Метте Фредирексен в пятницу заявила, что она разделяет позицию генсека НАТО Марка Рютте о стоящей перед альянсом задаче укрепить оборону в Арктике.

"Мы согласились с тем, что НАТО увеличить активность в Арктике. Оборона и безопасность в регионе - потребность всего альянса", - цитируют западные СМИ ее слова.

Позднее в пятницу она направится в Гренландию - автономную территорию Дании - для встречи с ее премьером Йенсом-Фредериком Нильсеном.

В свою очередь глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен в пятницу сказал, что датские и американские дипломаты в четверг в Вашингтоне приняли план дальнейших действий.

"Мы не будем сообщать, когда будут будущие встречи, потому что нам не нужно сейчас устраивать драму (...) нам нужен спокойный процесс", - сказал министр.

В среду, выступая на форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от плана по введению пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте основные параметры возможного соглашения по Гренландии. Он пообещал не применять силу для установления контроля над Гренландией.

Официально о деталях этого плана пока не сообщалось.

По информации Politico, один из пунктов рамочного соглашения фокусируется на пересмотре оборонного соглашения США и Дании 1951 года, что может включать в себя и вопрос ПРО "Золотой купол", расширенный доступ военных США к острову. Кроме того, речь идет о более весомом вкладе Европы в защиту Артики, включая потенциальную миссию НАТО в регионе. В рамочные договоренности может быть включено положения о дальнейших шагах, если Гренландия получит независимость от Дании.