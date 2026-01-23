Поиск

Рамочное соглашение по Гренландии лишает Россию и КНР прав доступа к ресурсам острова

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Один из пунктов рамочного соглашения по Гренландии предусматривает меры, которые не позволят России и Китаю разрабатывать ресурсы на этом острове - автономной территории Дании, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Некоторые дипломаты предполагали, что третий и четвертый пункты плана - скорее пожелания, чем твердые обязательства, по крайней мере сейчас. Это договоренность США и ЕС больше не вводить пошлин друг против друга, а также создание надзорного органа для слежения за выдачей прав на проведение разведки полезных ископаемых, чтобы не дать другим державам, вроде России и Китая, победить в гонке за ресурсы Гренландии", - информирует издание.

По его информации, один из оставшихся пунктов фокусируется на пересмотре оборонного соглашения США и Дании 1951 года, что может включать в себя и вопрос ПРО "Золотой купол", расширенный доступ военных США к острову. Кроме того, речь идет о более весомом вкладе Европы в защиту Арктики, вплоть до возможного создания миссии НАТО в регионе. В рамочные договоренности может быть включено положения о дальнейших шагах, если Гренландия получит независимость от Дании.

В то же время, по информации Politico, в ЕС не уверены, что президент США Дональд Трамп больше не будет прибегать к угрозе пошлин.

"Тот факт, что пошлин с февраля не будет, это положительное развитие ситуации, но надо быть готовым, что Трамп опять переменит мнение, - сказал один из дипломатов Евросоюза. - Никто не думает, что Трамп смалодушничал. Это деэскалация, но нам не надо сбрасывать со счетов вариант, что он передумает".

США хотели бы внести поправки в соглашение с Данией по Гренландии, чтобы исключить любые ограничения на военное присутствие на острове, сообщал Bloomberg.

Трамп завил в Давосе, что отказался от плана вводить пошлины для европейских стран из-за Гренландии, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте основные параметры возможного соглашения по Гренландии. Он пообещал не применять силу для установления контроля над Гренландией. Официально о деталях этого плана пока не сообщалось.

Гренландия Дональд Трамп НАТО США Дания Евросоюз Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости - в субботу

Из Карабаха в Армению вернулись все остававшиеся там армяне

Выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул пассажирский Boeing подал сигнал бедствия

Премьер Японии распустила нижнюю палату парламента

 Премьер Японии распустила нижнюю палату парламента

Что случилось этой ночью: пятница, 23 января

Фондовые индексы США выросли на фоне ослабления геополитической напряженности

 Фондовые индексы США выросли на фоне ослабления геополитической напряженности

Представители Трампа поделились с Путиным оценками последних контактов по Украине

 Представители Трампа поделились с Путиным оценками последних контактов по Украине

РФ выразила готовность направить в Совет мира $1 млрд из замороженных активов

Трамп не против, если РФ направит средства в Совет мира по Газе

Что произошло за день: четверг, 22 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8229 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 55 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });