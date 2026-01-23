Рамочное соглашение по Гренландии лишает Россию и КНР прав доступа к ресурсам острова

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Один из пунктов рамочного соглашения по Гренландии предусматривает меры, которые не позволят России и Китаю разрабатывать ресурсы на этом острове - автономной территории Дании, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Некоторые дипломаты предполагали, что третий и четвертый пункты плана - скорее пожелания, чем твердые обязательства, по крайней мере сейчас. Это договоренность США и ЕС больше не вводить пошлин друг против друга, а также создание надзорного органа для слежения за выдачей прав на проведение разведки полезных ископаемых, чтобы не дать другим державам, вроде России и Китая, победить в гонке за ресурсы Гренландии", - информирует издание.

По его информации, один из оставшихся пунктов фокусируется на пересмотре оборонного соглашения США и Дании 1951 года, что может включать в себя и вопрос ПРО "Золотой купол", расширенный доступ военных США к острову. Кроме того, речь идет о более весомом вкладе Европы в защиту Арктики, вплоть до возможного создания миссии НАТО в регионе. В рамочные договоренности может быть включено положения о дальнейших шагах, если Гренландия получит независимость от Дании.

В то же время, по информации Politico, в ЕС не уверены, что президент США Дональд Трамп больше не будет прибегать к угрозе пошлин.

"Тот факт, что пошлин с февраля не будет, это положительное развитие ситуации, но надо быть готовым, что Трамп опять переменит мнение, - сказал один из дипломатов Евросоюза. - Никто не думает, что Трамп смалодушничал. Это деэскалация, но нам не надо сбрасывать со счетов вариант, что он передумает".

США хотели бы внести поправки в соглашение с Данией по Гренландии, чтобы исключить любые ограничения на военное присутствие на острове, сообщал Bloomberg.

Трамп завил в Давосе, что отказался от плана вводить пошлины для европейских стран из-за Гренландии, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте основные параметры возможного соглашения по Гренландии. Он пообещал не применять силу для установления контроля над Гренландией. Официально о деталях этого плана пока не сообщалось.