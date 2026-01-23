В Тегеране опровергли слова Трампа о смертных приговорах задержанным участникам протестов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди назвал ложью высказывания президента США Дональда Трампа о сотнях задержанных участников протестов в стране и о ситуации с приговорами к высшей мере наказания в этой связи.

"Утверждения Трампа полностью ложны. Не существует ни такого количества (задержанных - ИФ), ни такого решения юридических властей Ирана", - приводит в пятницу агентство ЭФЭ слова Мовахеди.

Ранее Трамп заявлял, что иранские власти решили отказаться от приведения в исполнение смертных приговоров в отношении 800 участников протестов якобы после того, как с его стороны прозвучали угрозы в адрес Тегерана.

Мовахеди подчеркнул, что юридическая власть в Иране полностью независима и не подвержена какому-либо влиянию из-за рубежа.