Поиск

В Тегеране опровергли слова Трампа о смертных приговорах задержанным участникам протестов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди назвал ложью высказывания президента США Дональда Трампа о сотнях задержанных участников протестов в стране и о ситуации с приговорами к высшей мере наказания в этой связи.

"Утверждения Трампа полностью ложны. Не существует ни такого количества (задержанных - ИФ), ни такого решения юридических властей Ирана", - приводит в пятницу агентство ЭФЭ слова Мовахеди.

Ранее Трамп заявлял, что иранские власти решили отказаться от приведения в исполнение смертных приговоров в отношении 800 участников протестов якобы после того, как с его стороны прозвучали угрозы в адрес Тегерана.

Мовахеди подчеркнул, что юридическая власть в Иране полностью независима и не подвержена какому-либо влиянию из-за рубежа.

Хроника 02 – 23 января 2026 года Протесты в Иране
Иран США Дональда Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Из Карабаха в Армению вернулись все остававшиеся там армяне

Выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул пассажирский Boeing подал сигнал бедствия

Премьер Японии распустила нижнюю палату парламента

 Премьер Японии распустила нижнюю палату парламента

Что случилось этой ночью: пятница, 23 января

Фондовые индексы США выросли на фоне ослабления геополитической напряженности

 Фондовые индексы США выросли на фоне ослабления геополитической напряженности

Представители Трампа поделились с Путиным оценками последних контактов по Украине

 Представители Трампа поделились с Путиным оценками последних контактов по Украине

РФ выразила готовность направить в Совет мира $1 млрд из замороженных активов

Трамп не против, если РФ направит средства в Совет мира по Газе

Что произошло за день: четверг, 22 января

На трехсторонней встрече по Украине США представят Уиткофф и Кушнер

 На трехсторонней встрече по Украине США представят Уиткофф и Кушнер
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 56 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8229 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });