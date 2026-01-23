Поиск

Молдавия и США обсудили развитие Вертикального газового коридора

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министры энергетики Молдавии и США Дорин Жунгиету и Крис Райт обсудили вопросы развития Вертикального газового коридора, сообщило молдавское Минэнерго.

Министры рассмотрели несколько конкретных предложений по дальнейшему развитию этого маршрута, который "укрепит и повысит устойчивость и энергетическую безопасность региона", отмечается в сообщении.

"Для Молдовы энергия является не только экономическим вопросом, но и вопросом национальной безопасности, а окончательное устранение энергетической зависимости, которая в прошлом делала Молдову уязвимой, - стратегическая цель", - сказал Жунгиету.

Также министры обсудили дальнейшее развитие энергетического партнерства между странами, в том числе в контексте строительства профинансированной США ЛЭП высокого напряжения Стрэшень-Гутинаш.

Молдавия и Украина в 2024 году присоединились к Вертикальному коридору транспортировки природного газа, который также формируют Греция, Болгария, Румыния и Венгрия. Запущенный в 2016 году транспортный коридор сейчас интегрирует Трансбалканский газопровод и позволяет транспортировать природный газ из Греции в Молдавию и подземные хранилища Украины. Газопровод может транспортировать как трубопроводный газ из Азербайджана, так и сжиженный природный газ (СПГ), в том числе из США, с греческих терминалов Ревитуса и Александруполис.

