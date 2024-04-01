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Потребители в Молдавии два дня будут использовать СПГ из США

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Потребители в Молдавии в начале апреля смогут использовать сжиженный газ из США, сообщил в социальных сетях министр энергетики Виктор Парликов.

"Первое судно со сжиженным природным газом из США прибыло на недавно введенный в эксплуатацию терминал Александруполис в Греции, и на этом судне у Energocom (госкомпания, которая закупает для Молдавии газ и электроэнергию - ИФ) находится пробный груз в 2,6 миллиона кубометров газа... Таким образом, в первые два дня апреля потребители правобережья Днестра в Молдавии будут использовать в своих домохозяйствах газ из США", - написал он.

"Energocom стал первой компанией, которая использовала межсоединение между Грецией и Болгарией и весь вертикальный газовый коридор для транспортировки газа в Молдавию и подземные хранилища на Украине", - добавил министр.

И.о.директора АО Energocom Виктор Бынзарь отметил, речь идет о тестовом объеме СПГ, импортированного от греческой компании DEPA.

"В понедельник и вторник мы закупим по 14 тысяч МВтч природного газа в порту Александруполис. Всего их около 28 тыс. МВтч, что эквивалентно 2,6 млн. кубометров газа. Если мы договоримся о формуле продолжения этого сотрудничества, мы оповестим граждан в ближайшее время", - сообщил Бынзарь.

Он сказал, что это газ для текущего потребления, назвав его цену конкурентоспособной. По словам Бынзаря, альтернативный российскому газу СПГ сжижается при низких температурах, транспортируется морем, а затем регазифицируетс‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌я.

"Диверсификация источников газа будет способствовать дальнейшему укреплению энергетической безопасности страны", - сказал Бынзарь, напомнив, что в конце 2024 года истекает срок действия контракта на транзит российского газа через Украину, которая уже заявила, что не будет вести переговоры о продлении.

Energocom начал сотрудничество с DEPA в апреле 2023 года. В 2023 году греческая компания выиграла несколько открытых тендеров на поставку газа в Молдавию как для текущего потребления, так и для хранения на складах. 30 ноября 2023 года Energocom и DEPA Commercial подписали меморандум о взаимопонимании, в котором говорилось об активизации сотрудничества в поставках природного газа, в том числе СПГ.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, он вступил в силу с 1 ноября 2021 года. С 1 октября 2022 года. "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдавии на 30%, до 5,7 млн. м3 газа в сутки. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. В последующие месяцы и с начала 2023 года "Газпром" поставляет в Молдавию тот же объем газа - 5,7 млн. куб. метров в сутки, менее 40% необходимого объема для холодного времени года.

Молдавия использовала газ от "Газпрома" до 3 декабря 2022 года. С 4 декабря 2022 года Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен до конца 2024 года.

Energocom Газпром Молдавия Молдовагаз Приднестровье США DEPA
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