Переговоры по Украине в Абу-Даби планируется продолжить на следующей неделе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби, согласно плану, продолжатся на следующей неделе, заявил в субботу вечером спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

"Переговоры были очень конструктивными. И планируется, что переговорный процесс продолжится на следующей неделе в Абу-Даби", - написал он в соцсети по итогам завершившегося в субботу раунда трехсторонних переговоров.

Уиткофф напомнил, что администрация США стремится содействовать завершению украинского конфликта.

Со своей стороны, портал Axios сообщает со ссылкой на неназванное американское официальное лицо, что следующая встреча в Абу-Даби запланирована на 1 февраля.

Ранее о продолжении переговоров сообщал корреспондент Axios Барак Равид.