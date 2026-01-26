Израиль начал масштабную операцию по поиску тела последнего заложника в Газе

Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля проводит масштабную операцию на севере сектора Газа с целью обнаружения тела последнего израильского заложника - старшего сержанта Рана Гвили, сообщает AP.

Согласно сообщению, операция началась в конце минувшей недели на кладбище в северной части Газы вблизи линии временной демаркации. По информации израильской разведки, тело Гвили может находиться в районе Шуджайя - Туффа.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что после завершения поисковой операции и в соответствии с договорённостями с США Израиль откроет контрольно-пропускной пункт "Рафах". Это станет сигналом к началу второго этапа прекращения огня, достигнутого при посредничестве Вашингтона.

Семья погибшего сержанта призвала власти не переходить к следующему этапу соглашения до возвращения его останков. В свою очередь, ХАМАС утверждает, что передал Израилю всю имеющуюся информацию о месте захоронения Гвили и обвинил израильскую сторону в препятствовании поискам на контролируемых ею территориях.

Ран Гвили, 24-летний полицейский, погиб 7 октября 2023 года в ходе нападения ХАМАС на Израиль. Его тело до сих пор не найдено. Возвращение всех заложников, живых или погибших, было ключевым условием первого этапа соглашения о прекращении огня, вступившего в силу 10 октября 2025 г. Последний освобождённый заложник был возвращён в начале декабря.