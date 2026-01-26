Поиск

Сирия начала добычу нефти на северо-восточных месторождениях, бывших под контролем курдов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сирия возобновила добычу нефти на месторождениях на северо-востоке страны после перехода контроля над ними от курдских вооруженных формирований "Сирийские демократические силы" к центральному правительству.

Согласно сообщению сирийского государственного агентства SANA, по данным Syrian Petroleum Company, 25 января первая партия нефти с месторождений al-Omar и al-Tanak в провинции Дейр-эз-Зор прибыла на нефтеперерабатывающий завод в Баниасе.

Представители компании заявили, что в настоящее время контролируют погрузочные и транспортные операции на нескольких месторождениях, включая также al-Thawra и Jbessa.

По оценкам Сирийской нефтяной компании, добыча на восстановленных месторождениях может достичь примерно 100 тыс. баррелей в сутки в течение четырех месяцев, при условии, что усилия по восстановлению будут продолжаться, как и планировалось.

Внутренние потребности Сирии в потреблении, основанные на официальных довоенных данных, колебались в районе 150-200 тыс. б/с, напоминает SANA. Таким образом, если планируемый уровень добычи на освобожденных месторождениях будет достигнут, то он покроет значительную часть местного спроса и уменьшит зависимость от импортного топлива.

До 2011 года Сирия производила примерно 385 тыс. б/с, большая часть из которых была на месторождениях на северо-востоке, пишет агентство. Во время войны добыча упала до 30-40 тыс. б/с, что вынудило страну в значительной степени полагаться на импортные нефтепродукты. До гражданской войны месторождение Аль-Омар – крупнейшее в стране, производило 80 тыс. б/с; текущая добыча оценивается примерно в 20 тыс. б/с, уточняет агентство.

Помимо этого, Сирийская нефтяная компания начала перекачку природного газа с месторождения Jbessa в провинции Хасака на газоперерабатывающий завод Furqlus вблизи Хомса.

Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вучич заявил, что MOL купит у "Газпром нефти" 56% акций сербской NIS за 0,9-1 млрд евро

 Вучич заявил, что MOL купит у "Газпром нефти" 56% акций сербской NIS за 0,9-1 млрд евро

Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского газа с 2027 года

 Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского газа с 2027 года

Делегаты ОПЕК+ допустили сохранение текущего производственного плана на март

Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

 Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

 Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 января

Частный самолет разбился в аэропорту Бангор в США

Число погибших при крушении парома на Филиппинах выросло до 13 человек

Израиль начал масштабную операцию по поиску тела последнего заложника в Газе

 Израиль начал масштабную операцию по поиску тела последнего заложника в Газе

Медведев считает, что Клуб ядерных держав будет расширяться
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8242 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });