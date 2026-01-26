Сирия начала добычу нефти на северо-восточных месторождениях, бывших под контролем курдов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сирия возобновила добычу нефти на месторождениях на северо-востоке страны после перехода контроля над ними от курдских вооруженных формирований "Сирийские демократические силы" к центральному правительству.

Согласно сообщению сирийского государственного агентства SANA, по данным Syrian Petroleum Company, 25 января первая партия нефти с месторождений al-Omar и al-Tanak в провинции Дейр-эз-Зор прибыла на нефтеперерабатывающий завод в Баниасе.

Представители компании заявили, что в настоящее время контролируют погрузочные и транспортные операции на нескольких месторождениях, включая также al-Thawra и Jbessa.

По оценкам Сирийской нефтяной компании, добыча на восстановленных месторождениях может достичь примерно 100 тыс. баррелей в сутки в течение четырех месяцев, при условии, что усилия по восстановлению будут продолжаться, как и планировалось.

Внутренние потребности Сирии в потреблении, основанные на официальных довоенных данных, колебались в районе 150-200 тыс. б/с, напоминает SANA. Таким образом, если планируемый уровень добычи на освобожденных месторождениях будет достигнут, то он покроет значительную часть местного спроса и уменьшит зависимость от импортного топлива.

До 2011 года Сирия производила примерно 385 тыс. б/с, большая часть из которых была на месторождениях на северо-востоке, пишет агентство. Во время войны добыча упала до 30-40 тыс. б/с, что вынудило страну в значительной степени полагаться на импортные нефтепродукты. До гражданской войны месторождение Аль-Омар – крупнейшее в стране, производило 80 тыс. б/с; текущая добыча оценивается примерно в 20 тыс. б/с, уточняет агентство.

Помимо этого, Сирийская нефтяная компания начала перекачку природного газа с месторождения Jbessa в провинции Хасака на газоперерабатывающий завод Furqlus вблизи Хомса.