Финляндия откроет в Финском заливе Центр морского мониторинга

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Пограничная служба Финляндии вместе с другими странами Балтийского моря и Еврокомиссией откроет Центр морского мониторинга в Финском заливе для защиты находящейся там критически важной подводной инфраструктуры, передает Yle.

Проект должен увеличить возможности реагирования в ситуациях, происходящих в территориальном море и исключительной экономической зоне.

Аналогичные центры планируется создать во всех странах вокруг Балтийского моря, но Финляндия возглавит проект.

Дата начала работы Центра пока не раскрывается.

Проект разработан в связи с инцидентами последних лет на Балтике - разрывов газопроводов, кабелей связи и телекоммуникаций. В январе 2025 года с связи с этими инцидентами НАТО в рамках запущенной миссии Baltic Sentry (Страж Балтии) направило на охрану коммуникаций военные корабли и самолеты.