ВВС США объявили о начале учений на Ближнем Востоке

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Американская Девятая воздушная армия начинает многодневные военно-воздушные учения Agile Spartan по проверке боеготовности на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование военно-воздушных сил США (AFCENT).

Учения призваны "продемонстрировать способность развертывать, рассредоточивать и вести боевые действия авиации на всей территории зоны ответственности Центрального командования США (CENTCOM)", говорится в сообщении.

Командование проверит возможности применения тактики Agile Combat Employment (ACE), расширив количество пунктов, с которых авиация может в случае необходимости выполнять боевые задачи.

На учениях будут отрабатываться операции по рассредоточению авиации и личного состава, гибкому реагированию на различные ситуации, материально-техническому обеспечению, а также будет проверяться система командования и управления.

"Наши летчики доказывают, что они могут рассредоточиваться, действовать и совершать боевые вылеты в сложных условиях", - сказал командующий AFCENT генерал-лейтенант Дерек Франс. По его словам, речь идет о поддержании боеготовности летчиков и обеспечении доступности авиации там, где она необходима.

Американские войска отработают процедуры быстрого развертывания, запуска и посадки авиации с использованием небольших специальных групп наземной поддержки на необорудованных аэродромах, отметили в командовании.

На данный момент США развернули на авиабазах на Ближнем Востоке авиакрыло (полк) в составе трех эскадрилий истребителей F-15E, эскадрилью истребителей F-16 и эскадрилью штурмовиков A-10 Thunderbolt II, а также военно-транспортные самолеты и самолеты-заправщики.