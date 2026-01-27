Трамп доволен работой министра внутренней безопасности США Ноэм

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в эффективности работы Кристи Ноэм на посту министра внутренней безопасности страны, передает CNN.

"Она делает очень хорошую работу", - сказал Трамп журналистам.

Он ответил отрицательно на вопрос, собирается ли Ноэм подать в отставку.

Президент упомянул, что ответственный за безопасность границ и депортацию нелегалов Том Хоман встретится с губернатором-демократом Миннесоты Тимом Уолзом. В в офисе губернатора сообщили, что встреча уже состоялась, и отметили, что стороны согласились продолжать диалог.

Трамп добавил, что он будет следить за расследованием обстоятельств гибели в Миннесоте медбрата Алекса Претти 24 января в ходе рейда против нелегалов.

Ранее CBS News со ссылкой на источники сообщали, что администрация США проверяет работу министра внутренней безопасности Ноэм из-за эскалации напряженности в штате Миннесота, где в ходе рейдов против нелегалов погибли граждане США. 26 января Ноэм вызывали в Белый дом для обсуждения работы ее ведомства.

CBS уточняло, что теперь операциями в Миннесоте заведует Хоман: по словам источников, у него натянутые отношения с Ноэм. В Белом доме отмечали, что Хоман может работать с членами Демократической партии в Миннесоте.

Иммиграционная и таможенная полиция США и Погранично-таможенная служба США два месяца вели поиски нелегалов в районе Миннеаполиса - крупнейшего города штата Миннесота, в рейдах участвовали 3 тысячи агентов. Были задержаны примерно 3,4 тысячи человек. Местные власти выступили с критикой таких мер, в штате начались акции протеста.