Администрация США сворачивает рейды против нелегалов в Миннесоте

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США завершает операции по поиску и задержанию нелегальных иммигрантов Миннесоте, объявил на пресс-конференции ранее направленный в этот штат ответственный за безопасность границ и депортацию нелегалов Том Хоман. Об этом сообщают NBC News.

"Я внес предложение о завершении операции, и президент США Дональд Трамп его поддержал", - сказал Хоман.

По его словам, сворачивание операции начнется на этой неделе и продолжится на следующей. Сам Хоман останется "на месте событий еще некоторое время", чтобы обеспечить успешное завершение операции.

"Я не хочу больше кровопролития. Я молюсь каждую ночь за безопасность сотрудников правоохранительных органов и за безопасность людей в обществе. Будь вы здесь легально или нелегально, я не хочу, чтобы кто-то пострадал", - подчеркнул он.

С конца ноября 2025 года Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) и Погранично-таможенная служба вели поиски нелегалов в Миннеаполисе, задействовав 3 тысячи агентов. Были задержаны примерно 3,4 тысячи человек. Местные власти выступили с критикой таких мер, в штате начались акции протеста.

В ходе рейдов ICE были убиты двое граждан США - 37-летняя мать троих детей Рене Николь Гуд и медбрат Алекс Претти.