Поиск

Администрация США сворачивает рейды против нелегалов в Миннесоте

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США завершает операции по поиску и задержанию нелегальных иммигрантов Миннесоте, объявил на пресс-конференции ранее направленный в этот штат ответственный за безопасность границ и депортацию нелегалов Том Хоман. Об этом сообщают NBC News.

"Я внес предложение о завершении операции, и президент США Дональд Трамп его поддержал", - сказал Хоман.

По его словам, сворачивание операции начнется на этой неделе и продолжится на следующей. Сам Хоман останется "на месте событий еще некоторое время", чтобы обеспечить успешное завершение операции.

"Я не хочу больше кровопролития. Я молюсь каждую ночь за безопасность сотрудников правоохранительных органов и за безопасность людей в обществе. Будь вы здесь легально или нелегально, я не хочу, чтобы кто-то пострадал", - подчеркнул он.

С конца ноября 2025 года Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) и Погранично-таможенная служба вели поиски нелегалов в Миннеаполисе, задействовав 3 тысячи агентов. Были задержаны примерно 3,4 тысячи человек. Местные власти выступили с критикой таких мер, в штате начались акции протеста.

В ходе рейдов ICE были убиты двое граждан США - 37-летняя мать троих детей Рене Николь Гуд и медбрат Алекс Претти.

ICE Дональд Трамп Миннеаполис США Миннесота Том Хоман Алекс Претти
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВС Сирии взяли под контроль бывшую военную базу США Ат-Танф

Швеция задействует истребители для патрулирования вокруг Гренландии и Исландии

Шойгу назвал ситуацию в Иране и на таджикско-афганской границе факторами, влияющими на ОДКБ

 Шойгу назвал ситуацию в Иране и на таджикско-афганской границе факторами, влияющими на ОДКБ

Шойгу заявил, что НАТО создает у западных границ ОДКБ плацдарм для военной агрессии

FT сообщила об обысках в зданиях Еврокомиссии в Брюсселе

 FT сообщила об обысках в зданиях Еврокомиссии в Брюсселе

Великобритания объявила о срочном предоставлении Украине новых зенитных ракет

В Таиланде хотят вдвое сократить срок безвизового пребывания для туристов из РФ

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки пяти украинских ракет "Фламинго"

Почти 900 тыс. домохозяйств во Франции остались без света из-за шторма

Спикер парламента Киргизии подал в отставку
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8390 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 41 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });