Вашингтон намерен добиться устраивающего всех решения по Гренландии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - США на переговорах с европейскими партнерами смогут найти устраивающий всех вариант решения проблемы Гренландии, заявил на слушаниях в комитете Сената госсекретарь Марко Рубио.

"Считаю, что результаты проходящего сейчас процесса придутся по душе всем сторонам (...). Произойдет что-то позитивное", - сказал он .

При этом Рубио признал, что для решения вопросов, связанных с Гренландией, "еще предстоит проделать немало работы".

Ранее в январе президент США Дональд Трамп вновь призвал власти Дании передать ему Гренландию. Эта идея встретила сопротивление как в Копенгагене, так и у властей Гренландии. Позже Трамп заявил, что работает с НАТО над альтернативным решением, которое позволит Вашингтону, среди прочего, усилить военное присутствие на острове.