Глава Минфина США разочарован из-за торгового соглашения между ЕС и Индией

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент разочарован в связи с решением Евросоюза заключить торговое соглашение с Индией. Он сказал об этом CNBC News.

"Европа закупает продукты нефтепереработки, произведенные в Индии из российской санкционной нефти, она не желала вводить более высокие пошлины на индийские товары, поскольку вела собственные торговые переговоры, - сказал он. - Европейцы не захотели присоединиться к нам. Им следует делать то, что хорошо для них, но меня европейцы разочаровали".

Еврокомиссия 27 января объявила, что Евросоюз и Индия завершили работу над соглашением о свободной торговле. "ЕС и Индия успешно завершили переговоры по историческому, амбициозному и коммерчески значимому соглашению о свободной торговле. Это крупнейшая подобная сделка, когда-либо заключенная какими-либо сторонами", - говорилось в пресс-релизе.

"Сегодня это было скорее символической церемонией. Официальное подписание, такое, как оно предусмотрено процедурой, - это еще впереди", - сказала позднее пресс-секретарь ЕК Паула Пинью.

"Теперь надо следовать процедуре, которая позволит нам в конечном счете прийти к официальному подписанию соглашения. То есть мы не можем вам точно сообщить, когда это произойдет", - продолжила она и объяснила, что нужно завершить юридический анализ текста, опубликовать проект соглашения, перевести его на все языки Евросоюза, утвердить в Совете ЕС.

"Я не знаю, какая процедура существует в Индии, но предполагаю, что они тоже должны следовать своей процедуре", - добавила представитель ЕК.

Вместе с тем церемонию подписания во вторник в Дели она назвала "ключевой фазой" процесса.