Эстония может ограничить покупку недвижимости для граждан России и Белоруссии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии решило одобрить поправку к закону об ограничениях на приобретение недвижимости, по которой гражданам России и Белоруссии без долгосрочного вида на жительство будет запрещено приобретать недвижимость.

"Изменения лишат права на покупку недвижимости в Эстонии тех граждан России и Беларуси, у которых нет долгосрочного вида на жительство, а также компаний, фактическими получателями выгоды которых они являются", - говорится в решении правительства.

Министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что приобретение недвижимости гражданами России и Белоруссии, которые только недавно оказались в Эстонии, представляет угрозу безопасности, но для граждан этих двух стран с долгосрочным видом на жительство сохранится возможность покупать, продавать, наследовать или дарить недвижимость.

"Мы знаем, кто эти люди, так как проверяли их данные перед выдачей долгосрочного ВНЖ, и введение запрета для них на данный момент необоснованно", - сказал Таро.

По данным правительства на 9 января, в Эстонии проживают 1476 человек граждан Белоруссии с долгосрочным ВНЖ, с временным ВНЖ - 1190 человек; граждан Российской Федерации 7797 человек с долгосрочным ВНЖ и 70 237 человек с временным.

После начала СВО сделки по приобретению недвижимости в Эстонии совершили около 1 тысячи граждан России.

