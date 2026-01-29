Поиск

Глава "Росатома" назвал Бушер самым безопасным местом в Иране летом 2025 года

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что во время летнего конфликта между Ираном, США и Израилем АЭС в Бушере была самым безопасным местом в стране, и выразил надежду, что стороны сохранят обязательства в этой сфере.

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

"Президент России глубоко в эту тему вникал, разговаривал и с израильской стороной, и с американской стороной об обеспечении безопасности и нашего персонала, и станции Бушер вообще. Я могу вам ответственно сказать, что в ходе так называемого летнего конфликта или летней войны территория станции "Бушер" была самым безопасным местом в Иране. Мы очень надеемся, что в этом смысле свои обязательства участники конфликта сохранят", - сказал Лихачев журналистам.

По его словам, российские власти "держат руку на пульсе" в связи со складывающейся в регионе ситуацией.

"Во взаимодействии с МИД, Минобороны будем готовы провести эвакуационные мероприятия в случае необходимости. (...) Там где-то в общем круге до 400 человек (россиян - ИФ)", - сказал Лихачев, уточнив, что в данном случае имеются в виду специалисты и оставшиеся на месте члены их семей.

Он напомнил, что в прошлый раз эвакуация проводилась и через Азербайджан, и через Армению несколькими маршрутами, а оттуда россияне вывозились самолетами.

"Чтобы не было такого "аларма", что мы собрались уже уезжать: хочу вам сказать, что на эту минуту никаких решений не принято. Но мы постоянно анализируем ситуацию, проводим необходимые консультации. Производственная программа в Бушере осуществляется в полном соответствии с планом", - сказал Лихачев.

22 июня 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе.

