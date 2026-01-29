Поиск

Эстония восстановила поврежденные в декабре подводные кабели связи

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Эстонские морские кабели, поврежденные по разным причинам в канун Нового года, были окончательно отремонтированы на этой неделе, сообщило Министерство юстиции и цифровизации.

Полностью восстановить эстонские линии связи удалось 27 января вечером, когда завершился ремонт последнего вышедшего из строя морского кабеля CITIC. Ранее также заработали линии, обслуживаемые Telia, Arelion и Elisa.

Несмотря на несколько одновременных сбоев, бесперебойность услуг для конечных потребителей была обеспечена, отметило ведомство.

Всего было повреждено пять морских кабелей, идущих от материковой части Эстонии. В настоящее время все они восстановлены. Это международный кабель CITIC между Эстонией и Швецией, кабель Telia из Ляэнемаа на Хийумаа, международный кабель Arelion в направлении Хийумаа - Швеция, морские кабели Arelion и Elisa между Эстонией и Финляндией.

Для расследования повреждений возбуждены уголовные дела как в Эстонии, так и в Финляндии. В рамках расследования, среди прочего, изучаются действия грузового судна Fitburg, шедшего под флагом Сент-Винсента и Гренадин, которое оказалось на месте происшествия.

Эстония Финляндия Telia Arelion Минюст Elisa CITIC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС ввел санкции в отношении российских журналистов и деятелей культуры

 ЕС ввел санкции в отношении российских журналистов и деятелей культуры

OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

 OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

"Росатом" предложил ОАЭ проекты строительства АЭС большой и малой мощности

ЕС примет санкции против Ирана в связи с подавлением протестов

Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

 Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

ВС Польши заметили в воздушном пространстве страны воздушные шары из Белоруссии

 ВС Польши заметили в воздушном пространстве страны воздушные шары из Белоруссии

Глава МИД Франции сообщил о продолжении работы ЕС над пакетом санкций против РФ

Brent подорожала на геополитических рисках до $69,29 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 29 января

Tesla откажется от Model S и X ради производства человекоподобных роботов

 Tesla откажется от Model S и X ради производства человекоподобных роботов
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8271 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });