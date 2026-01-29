Эстония восстановила поврежденные в декабре подводные кабели связи

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Эстонские морские кабели, поврежденные по разным причинам в канун Нового года, были окончательно отремонтированы на этой неделе, сообщило Министерство юстиции и цифровизации.

Полностью восстановить эстонские линии связи удалось 27 января вечером, когда завершился ремонт последнего вышедшего из строя морского кабеля CITIC. Ранее также заработали линии, обслуживаемые Telia, Arelion и Elisa.

Несмотря на несколько одновременных сбоев, бесперебойность услуг для конечных потребителей была обеспечена, отметило ведомство.

Всего было повреждено пять морских кабелей, идущих от материковой части Эстонии. В настоящее время все они восстановлены. Это международный кабель CITIC между Эстонией и Швецией, кабель Telia из Ляэнемаа на Хийумаа, международный кабель Arelion в направлении Хийумаа - Швеция, морские кабели Arelion и Elisa между Эстонией и Финляндией.

Для расследования повреждений возбуждены уголовные дела как в Эстонии, так и в Финляндии. В рамках расследования, среди прочего, изучаются действия грузового судна Fitburg, шедшего под флагом Сент-Винсента и Гренадин, которое оказалось на месте происшествия.