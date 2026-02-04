Миран покинул пост главы совета экономических консультантов Белого дома

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Стивен Миран, занявший пост в совете управляющих Федеральной резервной системы США в сентябре 2025 года, покинул должность главы совета экономических консультантов Белого дома, передает Bloomberg.

Миран находился в неоплачиваемом отпуске после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул его на внезапно освободившееся место в совете управляющих ФРС. Он был утвержден Сенатом на пост, который досрочно покинула Адриана Куглер.

Предполагалось, что Миран войдет в совет управляющих Федрезерва на время оставшегося срока Куглер - до 31 января 2026 года. Однако он может оставаться в должности до назначения его преемника в совете.

"Я обещал Сенату, что официально покину совет экономических консультантов в том случае, если останусь в совете управляющих ФРС после 31 января, - заявил Миран. - Я считаю важным сдержать свое слово, продолжая работу в Федрезерве".

Трамп 30 января объявил о выдвижении Кевина Уорша на пост следующего председателя американского ЦБ. Если Сенат утвердит кандидатуру Уорша, он займет это место после истечения срока полномочий нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла в мае.

Срок службы Пауэлла как члена совета управляющих ФРС истекает лишь в 2028 году, и если он останется в нем после ухода с поста председателя, Уорш войдет в совет вместо Мирана.