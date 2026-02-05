Поиск

Китай призвал госкомпании приостановить переговоры по новым проектам в Панаме

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Китай просит госкомпании приостановить переговоры по новым контрактам с панамскими компаниями, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

"Китай просит государственные компании приостановить переговоры по новым проектам в Панаме в рамках кампании возмездия Пекина после того, как эта страна Центральной Америки аннулировала контракт с гонконгской компанией CK Hutchison на управление двумя портами на ее стратегическом канале", - сообщает агентство со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, "такое решение может сорвать потенциальные инвестиции на миллиарды долларов".

Кроме того, отметили источники, Пекин также обратился к судоходным компаниям с призывом рассмотреть возможность перераспределения грузов через другие порты, если это не повлечет за собой значительных дополнительных затрат.

Накануне в Китае подвергли критике решение Верховного суда Панамы, который признал не соответствующим конституции концессионный договор о передаче двух портов на обеих сторонах Панамского канала гонконгской компании CK Hutchison.

"Решение юридически абсурдно и нелепо, содержит логические недочеты", - говорится в заявлении Управления по делам Гонконга и Макао Государственного совета Китая.

"Панамским властям следует осознать ситуацию и скорректировать курс. Если они будут упорствовать и оставаться непреклонными, они неизбежно заплатят высокую политическую и экономическую цену", - подчеркивается в документе.

Ведомство напомнило, что "концессия действовала почти 30 лет, и ее продление было одобрено панамскими властями и регулирующими органами".

По данным китайской стороны, "компания CK Hutchison инвестировала более $1,8 млрд в законную деятельность в Панаме, создав тысячи рабочих мест.

На прошлой неделе Верховный суд Панамы признал концессионный договор между панамским государством и компанией Panama Ports Company (РРС), дочерней компанией гонконгского конгломерата CK Hutchison, неконституционным. PPC управляет портами Бальбоа (на тихоокеанском побережье) и Кристобаль (на атлантическом побережье) Панамского канала с 1997 года.

В прошлом году CK Hutchison согласилась передать концессию консорциуму во главе с американской компанией BlackRock, но сделку заблокировал Китай.

В связи с этим генеральный контролер Панамы Анель Флорес 30 июля подал в Верховный суд два иска против концессии, предоставленной PPC, на основании аудита, выявившего многочисленные нарушения в контракте.

После вынесения решения PPC в среду объявила о начале арбитражного разбирательства в отношении Панамы, рассматривая это как "кампанию со стороны государственных властей Панамы, направленную против компании, в силу чего требует полной компенсации".

Китай Панама Hutchison
