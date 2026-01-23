В ЕС считают, что созданный Трампом Совет мира не должен превалировать над ООН

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В ЕС при обсуждении с США путей достижения в интересах сектора Газы целей, для которых создан Совет мира, напоминают, что для Евросоюза является важным, чтобы ООН и её устав оставались основой международной системы.

"Этот устав представляет собой фундамент международного права и коллективной безопасности, и напомним также, что речь идет о ключевом принципе, записанном в основополагающие договоры Европейского союза", - заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас, в ответ на просьбы прокомментировать отношение Брюсселя к инициированному президентом США Дональдом Трампом Совету мира по Газе.

По его словам, в настоящее время идут активные дискуссии с США относительно того, как можно совместно достичь поставленных целей. В этом контексте ЕС находится в тесном контакте со своими партнерами. Однако нецелесообразно называть некие контрольные сроки данного процесса, добавил Аль-Ануни.

Он отметил, что у ЕС есть вопросы относительно "ряда элементов" Совета мира. Это, уточнил представитель главы дипломатии ЕС, касается устава совета, сферы его применения, управления и соответствия Уставу ООН.

"Вместе с тем мы готовы сотрудничать с Соединенными Штатами по реализации всеобъемлющего мирного плана для Газы. При этом Совет мира будет выполнять свою миссию в качестве переходной администрации в соответствии с резолюцией 2803 Совета Безопасности ООН", - объяснил Аль-Ануни.

"Любое участие Европейского союза в Совете мира должно осуществляться при полном уважении принципов ЕС в отношении региона, о котором идет речь", - подчеркнул он.

"Ключевыми являются как тесная координация, так и единство при наших контактах с Соединенными Штатами и другими возможными участниками", - заявил Аль-Ануни.