В Индии оппозиция призвала граждан протестовать против будущего соглашения с США

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Индии оппозиционные партии призвали сограждан выйти на протесты против планируемого торгового соглашения между Дели и Вашингтоном, пишет The Economic Times.

Оппозиция считает, что если соглашение будет заключено, оно может существенно навредить индийскому сельскому хозяйству. С этим согласны и профсоюзы фермеров.

"Мы обеспокоены торговой сделкой Индии и США. Она навредит индийским фермерам, которые находятся в более уязвимом положении, нежели их американские коллеги", - заявил один из профсоюзных лидеров Ракеш Тикаит.

В оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" назвали соглашение "полной капитуляцией" в борьбе за национальные интересы страны.

В правительстве Индии выступили в защиту торговой сделки, отметив, что права индийских фермеров в ее рамках защищены. Кроме того, сделка исключает возможность импорта зерновых культур, таких как рис и пшено. Власти страны отметили, что индийские производители кофе, чая, специй и риса получат в свою очередь беспошлинный доступ к американскому рынку.

На прошлой неделе индийский министр торговли и промышленности Пиюш Гоял заявил, что Индия и США практически завершили проработку первого раздела торгового соглашения.

Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что власти по-прежнему ставят перед собой задачу обеспечивать энергетическую безопасность страны. Он отметил, что в связи с этим правительство придерживается стратегии по диверсификации поставок энергоносителей, с учетом рыночных условий и международной обстановки.

Индия США Ракеш Тикаит Пиюш Гоял Рандхир Джайсвал
