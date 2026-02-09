США не ставят конкретные сроки для урегулирования украинского кризиса

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон не устанавливает точную дату, до которой нужно добиться разрешения кризиса на Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Как пишет Guardian, так дипломат прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон дал время добиться соглашения до июня.

"Я не думаю, что здесь США что-либо назначают", - сказал Уитакер и высказал мнение, что устанавливать крайний срок в нынешних условиях было бы "очень опасным" решением.

Он добавил, что США хотели бы как можно скорее договориться об урегулировании ситуации. "Но, в конечном счете, обеим сторонам - России и Украине - придется согласиться на то или иное соглашение, которое будет выработано", - подытожил постпред.