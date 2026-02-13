Поиск

Германия намерена расширить военное присутствие в Арктике

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Германия будет усиливать военное присутствие в Арктике и стремится сделать свою армию сильнейшей среди всех европейских стран в ближайшее время, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Мы будем усиливать безопасность на Крайнем Севере, где уже действуют наши военные самолеты, и их будет больше. (...) Мы сделаем Бундесвер сильнейшей профессиональной армией в Европе как можно скорее", - пообещал он.

Канцлер отметил, что сейчас идет "перестройка мира" крупными державами, причем все быстрее и более основательно. По его словам, Германии силовая политика не подходит, в отличии от политики лидерства и партнерства.

Он констатировал, что знакомое мироустройство "более не существует", КНР хочет стать во главе изменений в мире, а лидерство Соединенных Штатов оспаривается, и "вероятно, оно утеряно". По его словам, в Вашингтоне осознали необходимость "догонять" Китай в некоторых сферах.

"Европа только что вернулась из отпуска в историю", - также заверил канцлер.

