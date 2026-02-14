ВВС США продолжают непрерывно доставлять военные грузы на Ближний Восток

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Тяжелые военно-транспортные самолеты ВВС США продолжают непрерывно доставлять грузы на базы в регионе Ближнего Востока, следует из данных авиационных ресурсов Flightradar24 и ADS-B Exchange.

За последние двое суток в регион совершили рейсы не менее 16 американских самолетов C-17А Globemaster III и C-5 Galaxy. При этом большая их часть осуществлялась из Техаса с аэродромов баз армейских соединений и частей ПВО, имеющих на вооружении зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

Самолеты прибывали на базы Муваффак Салти в Иордании, Али Аль-Салем в Кувейте и Принц Султан в Саудовской Аравии.

По неполным данным, с середины января военно-транспортные самолеты ВВС США совершили уже около 150 рейсов на базы Ближнем Востоке.

Ранее на этой неделе сообщалось, что США направили на Ближний Восток еще одну группу из шести стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II.