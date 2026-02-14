Поиск

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" сблизился с МКС для стыковки

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, запущенный накануне, в субботу сблизился с Международной космической станцией (МКС) для проведения стыковки, сообщает NASA.

"Корабль подошел к МКС на расстояние 400 метров", - говорится в сообщении.

В состав миссии Crew-12 входят космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

Автоматическая пристыковка корабля Crew Dragon к модулю Harmony американского сегмента станции планируется в районе 15:11 по времени Восточного побережья США (в 23:11 по Москве).

В настоящее время на МКС работают астронавт NASA Кристофер Уильямс, космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Они прибыли на борт орбитальной лаборатории 27 ноября 2025 года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28".

