Роль военного контингента США в Сирии сведется к обучению партнеров и тыловому обеспечению

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - США продолжают сворачивать военное присутствие в Сирии, и в итоге американские военнослужащие будут заниматься лишь тренировкой партнеров и тыловым обеспечением, сообщает издание The National со ссылкой на источник в службах безопасности Иордании.

"Стало ясно, что миссия США в Сирии сократится до тренировок и оказания логистической поддержки для нового сирийского правительства", - заявил он.

Так, накануне стало известно, что военные США покинули свою главную базу на северо-востоке Сирии в провинции Эль-Хасака - в аш-Шаддади. Объект заняла сирийская армия, отметив, что передача контроля над базой прошла в координации с американской стороной. Также на прошлой неделе военнослужащие США ушли с базы ат-Танф на юге Сирии.

В свою очередь источник отметил, что у США осталась только одна крупная база в Сирии - в районе Рмелан у границы с Ираком. Также неясно, сколько теперь американских военнослужащих присутствуют в Сирии.

Собеседник издания пояснил, что уход с баз военных США снизит для них угрозу ответного удара Ирана, на которой он может пойти, если Вашингтон решится на операцию против Тегерана. Источник отметил, что власти Ирана не демонстрируют признаки утраты влияния на проиранские группировки в Ираке.

"США не нужно так много баз, которые становится труднее оборонять", - резюмировал источник.

