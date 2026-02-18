Поиск

Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 13 боевых кораблей и двух подлодок

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Американская военно-морская группировка в зоне ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) на данный момент состоит из 13 боевых кораблей, увеличившись еще на один эсминец, сообщило издание The War Zone.

К ней присоединился ракетный эсминец USS Pinckney. Как сообщил изданию представитель ВМС США, он недавно вошел в зону ответственности CENTCOM.

Сейчас в Аравийском море примерно в 700 км к юго-востоку от Ирана курсирует авианосная ударная группа в составе атомного авианосца USS Abraham Lincoln и трех ракетных эсминцев - USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen. На борту авианосца базируются три эскадрильи истребителей F/A-18E Super Hornet, одна - истребителей пятого поколения F-35C Lightning II, а также эскадрильи самолетов радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения.

По Красному морю идет эсминец USS Delbert Black, направляясь в район Аравийского моря.

В Персидском заливе к югу от Ирана выполняют патрулирование эсминцы USS Mitscher и USS McFaul, три боевых корабля прибрежной зоны USS Canberra, USS Tulsa и USS Santa Barbara, а также шесть малых кораблей береговой охраны, которые находятся вблизи Бахрейна. Эсминцы размещены к западу от Ормузского пролива.

В восточной части Средиземноморья на дежурстве находятся эсминцы противоракетной обороны USS Roosevelt и USS Bulkeley.

Все эсминцы в зоне ответственности CENTCOM оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

По информации издания Army Recognition, Пентагон разместил вблизи Ближнего Востока атомную подводную лодку USS Georgia, способную нести 154 крылатые ракеты Tomahawk. В регионе также находится ударная атомная подводная лодка USS South Dakota, оснащенная 12 такими ракетами.

В последние недели президент США Дональд Трамп неоднократно выражал надежду на то, что ему удастся договориться с Ираном по основным спорным темам. Эти заявления звучат на фоне концентрации близ Ирана существенных американских сил. Нынешняя администрация США требует от Тегерана отказа от ядерной программы и ограничения ракетной программы.

