Хаменеи заявил о способности Ирана уничтожить корабли США в регионе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Иран в состоянии уничтожить американские корабли, отправленные в регион, сообщает во вторник иранский телеканал Press TV.

"Они постоянно говорят: "Мы отправили авианосец в сторону Ирана". Хорошо - авианосец, безусловно, опасное средство. Но еще опаснее, чем авианосец - то оружие, способное отправить его на морское дно", - сказал Хаменеи в телевизионном обращении.

Иранский лидер отметил, что хотя, по словам американского президента Дональда Трампа, США располагают самой сильной армией в мире, но и она может потерпеть поражение.

"В течение 47 лет США не смогли уничтожить Исламскую Республику. Я скажу так: вы не сможете сделать этого и в будущем", - подчеркнул Хаменеи.

Тем временем ВМС Корпуса стражей Исламской революции второй день ведут маневры в Ормузском проливе.

Ранее портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху окончательно принял решение отправить для усиления американской группировки на Ближнем Востоке второй авианосец - USS Gerald R. Ford. Кроме того, в Аравийском море вблизи Ирана находится авианосец USS Abraham Lincoln. По данным американских СМИ, с прибытием второго авианосца на Ближний Восток авиагруппировка США, размещенная в регионе, будет располагать более чем 150 боевыми самолетами.

Также накануне США перебросили на Ближний Восток для усиления авиационной группировки дополнительно 18 стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II. Они прибыли в дополнение к 12 истребителям F-35A, которые ранее в феврале были переброшены из США на авиабазу Муваффак Салти в Иордании.

Между тем, второй раунд опосредованных переговоров между Ираном и США по ядерной проблематике стартовал во вторник в Женеве.

