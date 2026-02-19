NYT сообщила об обсуждении вопроса о демилитаризованной зоне на Украине

Это предложение рассматривалось на переговорах в Женеве, выяснило издание

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Участники женевских переговоров по украинскому урегулированию обсуждали вопрос о создании демилитаризованной зоны на востоке Украины, сообщает в четверг The New York Times (NYT).

"На переговорах в последние недели официальные лица обсуждали идею создания демилитаризованной зоны, не контролируемой ни одной из армий", - пишет издание со ссылкой на три информированных источника.

Тем не менее, отмечает NYT, "последний раунд переговоров завершился без каких-либо признаков прогресса".

По словам источников, обсуждалось, в том числе формирование гражданской администрации для управления этой зоной.

Еще один вопрос - порядок шагов по нормализации ситуации, включая создание демилитаризованной зоны, гарантии безопасности, выработку основ для финансирования восстановления региона, и выборы на Украине.

Третий раунд переговоров РФ-США-Украина по урегулированию украинского кризиса прошел во вторник и среду в Женеве. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявлял о достижении на них прогресса.

В свою очередь глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры в Женеве были "тяжелыми, но деловыми", и сообщил, что следующая встреча состоится в ближайшее время.