США считают проблемой нежелание Ирана обсуждать баллистические ракеты

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Открывающиеся в четверг переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут сосредоточены вокруг ядерной программы Ирана, который не желает обсуждать свои баллистические ракеты, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

"Я бы сказал, что устойчивое нежелание Ирана обсуждать баллистические ракеты - это большая проблема", - заявил Рубио журналистам.

По словам госсекретаря, иранцы должны разговаривать с американцами и о ракетной программе тоже.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая перед Конгрессом, заявил, что Иран работает над ракетами, которые потенциально смогут достичь территории США.

"Они уже разработали ракеты, которые могут угрожать Европе и нашим базам за рубежом, и они работают над созданием ракет, которые вскоре будут способны достигнуть Соединенных Штатов", - сказал Трамп в обращении к американскому Конгрессу.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс, также общаясь с журналистами, сообщил, что Трамп настроен решать проблему Ирана "дипломатическим путем, но, конечно, у президента есть и другие варианты".

Вэнс вслед за Трампом повторил позицию США о безъядерном статусе Тегерана.

"Принцип очень прост: Иран не может обладать ядерным оружием. (...) Если они попытаются восстановить ядерное оружие, это создаст для нас проблемы. Фактически, мы видели свидетельства того, что они пытались именно это делать", - пояснил вице-президент.

Переговорщики из Ирана и США 26 февраля проведут в Женеве новый раунд переговоров, чтобы обсудить варианты решения иранской атомной проблемы.

Американскую сторону на них представят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, иранскую делегацию возглавит глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан позитивно высказался о предстоящих переговорах с Штатами по иранской ядерной программе. При этом портал Axios писал со ссылкой на источники, что эта попытка дипломатического урегулирования может стать последней, и если она не увенчается успехом, то Трамп может начать масштабную американо-израильскую операцию против Ирана.

