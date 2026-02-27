Поиск

В ЕК одобрили предложение Орбана направить инспекцию на нефтепровод "Дружба"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии приветствовали инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана направить на Украину миссию, которая ознакомится с состоянием ремонтных работ на поврежденном нефтепроводе "Дружба".

"Идея инспекционной миссии, чтобы проверить состояние трубопровода с целью решить вопрос на основе результатов, представляется интересной. Мы приветствуем эту инициативу", - заявила на брифинге пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен.

Она напомнила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев 24 февраля просила президента Украины Владимира Зеленского ускорить ремонт нефтепровода. В Брюсселе осознают все проблемы, которые может представлять подобный непростой ремонт, добавила Итконен. По ее словам, Еврокомиссия не получала информации о графике ремонтных работ на нефтепроводе.

"Мы приветствуем желание премьер-министра Орбана организовать такую миссию и готовность исходить из ее заключений", - продолжила Итконен.

Она сказала, что теперь следует понять, какой именно формат будет у такой миссии, и сообщила, что у нее нет информации, будут ли в ней представлены эксперты ЕК.

В ответ на вопрос о проблеме доставки в Венгрию российской нефти через морской порт в Хорватии по нефтепроводу "Адрия", так как доставка российской нефти в ЕС морем запрещена, Итконен заявила, что применение европейских санкций входит в компетенцию стран-участниц.

Орбан ранее заявил о намерении вместе со Словакией отправить на Украину команду специалистов, которые оценят состояние нефтепровода "Дружба". Он сообщил, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо о создании совместной "следственной комиссии для выяснения состояния нефтепровода "Дружба".

"Я призываю президента Украины Владимира Зеленского разрешить венгерским и словацким инспекторам въезд и возобновить работу "Дружбы", - отметил Орбан.

