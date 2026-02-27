За последний год американцы стали больше сочувствовать палестинцам

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Симпатии американцев за последний год сместились в сторону палестинцев, показал опрос Gallup.

Сейчас 41% американцев в большей степени сочувствуют палестинцам в ситуации на Ближнем Востоке, 36% в большей степени сочувствуют израильтянам.

Год назад 46% граждан США поддерживали Израиль против 33% сочувствующих палестинцам.

При этом значительная часть американцев не выражает предпочтения какой-либо из сторон в ближневосточном конфликте: 4% говорят, что в равной степени сочувствуют обеим сторонам, 9% - ни одной, а 10% не имеют мнения.

Опрос показал, что симпатии сторонников демократов существенно не изменились за последний год: в 2025 году они резко перешли на сторону палестинцев, после того как впервые склонились в эту сторону в 2023 году. Сейчас 65% демократов говорят, что их симпатии в большей степени на стороне палестинцев, тогда как 17% в большей степени сочувствуют израильтянам.

Избиратели республиканцев продолжают выражать большее сочувствие израильтянам, чем палестинцам. Семь из десяти республиканцев (70%) говорят, что в большей степени сочувствуют израильтянам, против 13%, которые больше сочувствуют палестинцам.

Среди американцев, являющихся "независимыми" избирателями, которые не отдают предпочтения какой-либо из двух партий, также большинство на стороне палестинцев: 41% сочувствует палестинцам и 30% Израилю. Во все предыдущие годы они в большей степени сочувствовали израильтянам, включая прошлый год, когда этот показатель составлял 42% против 34% в пользу израильтян.