Поиск

Не менее 40 зданий повреждены в Тель-Авиве в результате иранских ударов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Нескольким десяткам зданий в Тель-Авиве нанесен ущерб в результате субботних ударов Ирана, сообщили в воскресенье газете "Гаарец" городские власти.

По их данным, в той или иной степени повреждены 40 зданий, более 200 жителей размещены в трех гостиницах.

Израильские военные в свою очередь сообщили, что одно здание было повреждено неразорвавшейся ракетой, еще в одно попал кассетный боезаряд.

Ранее представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что Иран в воскресенье утром возобновил ракетные удары по Израилю. По их словам, нанесено несколько серий ударов по разным частям страны, ракеты были направлены в том числе и на Тель-Авив.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Тель-Авив Израиль Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иран нанес новые удары по военным базам США в странах Персидского залива и в Ираке

В ЦАХАЛ взяли на себя ответственность за ликвидацию Хаменеи

Израиль нанес новый удар по Тегерану

До 8 тыс. россиян застряли за границей из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

 До 8 тыс. россиян застряли за границей из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

Иран нанес удар по оманскому порту Дукм на побережье Аравийского моря

СМИ узнали, что ликвидация Хаменеи проведена Израилем после получения данных от ЦРУ

 СМИ узнали, что ликвидация Хаменеи проведена Израилем после получения данных от ЦРУ

Два человека ранены в Дубае обломками сбитых иранских БПЛА

 Два человека ранены в Дубае обломками сбитых иранских БПЛА

Сотни пакистанских шиитов разгромили консульство США в Карачи

В ЦАХАЛ заявили, что Иран продолжает ракетные обстрелы Израиля

В Тегеране сообщили о гибели главы минобороны и начальника генштаба Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 124 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8544 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });