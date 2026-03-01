Не менее 40 зданий повреждены в Тель-Авиве в результате иранских ударов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Нескольким десяткам зданий в Тель-Авиве нанесен ущерб в результате субботних ударов Ирана, сообщили в воскресенье газете "Гаарец" городские власти.

По их данным, в той или иной степени повреждены 40 зданий, более 200 жителей размещены в трех гостиницах.

Израильские военные в свою очередь сообщили, что одно здание было повреждено неразорвавшейся ракетой, еще в одно попал кассетный боезаряд.

Ранее представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что Иран в воскресенье утром возобновил ракетные удары по Израилю. По их словам, нанесено несколько серий ударов по разным частям страны, ракеты были направлены в том числе и на Тель-Авив.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.