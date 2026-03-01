Еще восемь человек ранены в Катаре из-за иранских ударов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Не менее восьми человек получили ранения в Катаре в результате иранских ударов в воскресенье утром, сообщило катарское МВД.

В ведомстве отметили, что таким образом количество пострадавших в стране из-за иранских ударов с субботы достигло 16 человек.

Нанесен незначительный ущерб.

Власти Катара призвали людей оставаться дома и в безопасных местах, а также освободить дороги для проезда машин скорой помощи.

После начала американо-израильской операции в Иране Тегеран начал наносить удары по военным объектам США в регионе.