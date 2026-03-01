Поиск

Израиль применил более 1,2 тыс. авиабомб для поражения целей в Иране

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Израиль с начала совместной с США операции против Ирана применил уже более 1 200 авиабомб, сообщили израильские ВВС.

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что удары по Ирану "будут продолжаться столько, сколько потребуется" и не прекратятся "до достижения поставленных целей".

Накануне израильские военные сообщили, что в операциях было задействовано 200 боевых самолетов. Были поражены свыше 500 объектов. Удары наносятся по объектам противовоздушной обороны и пусковым установкам баллистических ракет Ирана.

По данным ЦАХАЛ, в воскресенье израильская авиация нанесла серию мощных ударов по центру Тегерана. Атакам подверглись правительственные учреждения, в том числе министерство обороны и внутренних дел, а также военные объекты. Кроме того, удар был нанесен и по зданию, в котором располагается государственная телерадиокомпания Ирана.

Военная операция США и Израиля в Иране

Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Около тысячи организованных российских туристов застряли в Саудовской Аравии

Около 500 россиян будут эвакуированы из Ирана через Азербайджан

В ОАЭ в результате иранских ударов погибли трое иностранцев

Шесть человек погибли близ Иерусалима при иранском ракетном ударе

Премьер Пакистана из-за сложной обстановки в стране и в регионе отложил визит в РФ

Власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы оплатят номера туристам, чьи рейсы отменены

Израиль пообещал продолжать мощные авиаудары по объектам в Тегеране

При обстреле со стороны Ирана в столице Бахрейна повреждена гостиница

В ОАЭ находятся около 20 тыс. российских туристов с отмененными и пропущенными вылетами

Иран пообещал Израилю и США невиданный ответ на убийство аятоллы Хаменеи
