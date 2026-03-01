В МИД Саудовской Аравии вызвали иранского посла

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Иранский посол в Саудовской Аравии в воскресенье вызван в МИД королевства в связи с обстрелами саудовской территории и территорий стран Персидского залива, предпринятым в ответ на американо-израильскую операцию против Ирана.

"В МИД Саудовской Аравии вызван посол Ирана после того, как Иран нанес удары по королевству и ряду братских стран", - говорится в коммюнике, распространенном саудовским внешнеполитическим ведомством.

В ответ на американо-израильскую операцию Иран подверг обстрелам американские военные объекты в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.

Накануне Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и ОАЭ осудили удары Ирана и заявили, что оставляют за собой право на ответные действия.

В воскресенье агентство Tasnim сообщило, что ВВС Ирана нанесли новую серию ударов по военным базам США в странах Персидского залива и в Иракском Курдистане.