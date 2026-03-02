Поиск

КСИР предостерег курдов от вмешательства в конфликт

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предостерег курдские группировки от участия в конфликте в регионе, сообщает в понедельник телеканал "Рудау".

По данным телеканала, командование "Хамза" КСИР, отвечающее за населенные курдами районы на западе Ирана, выступило предупреждением к группировкам, действующим в Иракском Курдистане и Иране.

"В случае малейших действий со стороны сепаратистских элементов их полное уничтожение будет поставлено на повестку дня", - цитирует телеканал заявление командования.

По словам источников "Рудау", более десятка вооруженных курдских оппозиционных организаций базируются в горных районах этого региона, их ряды насчитывают тысячи бойцов.

По данным телеканала, в воскресенье и рано утром в понедельник США и Израиль нанесли удары по десяткам целей по населенным курдами западным районам Ирана, в том числе по связанным с КСИР объектам.

