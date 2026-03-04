Поиск

Иранцы проводят церемонии в память об аятолле Хаменеи

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В городах Ирана люди вышли на улицы в черной одежде, чтобы почтить убитого верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи, сообщает Tasnim.

Люди собрались на крупных площадях и в мечетях, чтобы выразить свою скорбь.

Жители Тегерана и города Мобареке в провинции Исфахан третью ночь подряд спонтанно собирались на площадях, чтобы почтить аятоллу. В Тебризе скорбящие провели ночное бдение на улицах и площадях в центре города. Там и во многих других городах люди в черной одежде несли фотографии Хаменеи и флаги Ирана.

Во втором по величине городе Ирана Мешхеде в память о Хаменеи проходит самый крупный в стране стихийный парад из автомобилей и мотоциклов.

Владельцы магазинов во многих иранских городах вывесили на витрины фотографии Хаменеи.

Погребение аятоллы планировалось 4 марта, но церемонию отложили. Ппланировалось, что траурные мероприятия начнутся днем, а похороны пройдут вечером в Мешхеде - родном городе Хаменеи. О новом дне, как и о времени похорон, власти Ирана сообщат позже.

