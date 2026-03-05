Поиск

Франция отправила в ОАЭ еще шесть истребителей Rafale

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен RTL сообщила, что Париж направил в Объединенные Арабские Эмираты дополнительно шесть истребителей Rafale.

"У нас уже были Rafale в Эмиратах в рамках нашего соглашения. Шесть дополнительных Rafale были отправлены в Эмираты, и они прибыли", - сказала она.

Говоря о двух военных базах в ОАЭ, которые подверглись обстрелу со стороны Ирана, Вотрен отметила, что пока неясно, были ли они атакованы целенаправленно, поскольку являются частью более крупных комплексов. "Сегодня не установлено, действительно ли целью была Франция, - сказала она. - Важно помнить, что никто не пострадал, и базы находятся в полном рабочем состоянии".

Министр подчеркнула, что "направление войск (на Ближний Восток - ИФ) не обсуждается", позиция Франции в ближневосточном конфликте "строго оборонительная". "Франция не участвует в войне, мы занимаем оборонительную позицию, мы не атакуем", - заявила Вотрен.

