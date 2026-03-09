Азербайджан снял ограничения на въезд/выезд для грузоперевозчиков из Ирана

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Азербайджан снял ограничения на въезд/выезд в страну для иранских грузоперевозчиков, сообщила пресс-служба кабинета министров Азербайджана.

"Въезд/выезд (в том числе въезд/выезд в транзитных целях) через государственную границу между Азербайджаном и Ираном для перевозки грузов всеми видами транспортных средств восстановлен (с азербайджанской стороны) сегодня с 10:00 (9:00 мск)", - отмечается в сообщении.

Ограничения были введены 5 марта после атаки дронами с территории Ирана по Нахичеваньской Автономной республике Азербайджана.

5 марта БПЛА, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахичевани. Один из дронов упал на здание международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. МИД Азербайджана и Минобороны заявили, что действия Ирана являются неприемлемыми, и Баку оставляет за собой право на ответные действия.