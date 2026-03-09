В Ливане заявили, что Израиль не добьется своих целей за счет ударов по его территории

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Израиль не получит желаемого, если будет и дальше наносить удары по ливанской территории, заявил в понедельник президент Ливана Жозеф Аун.

"Израильские атаки на южные районы Бейрута, на юг страны и на долину Бекаа не приведут к выполнению поставленных Израилем целей. Ливан проинформировал мировые державы и ООН о полной готовности возобновить переговоры, обсудить вопросы безопасности, нужные для прекращения атак Израиля", - приводит издание The National его слова.

Он добавил, что ливанские власти по-прежнему будут добиваться задачи разоружить все силы в стране, не имеющие отношения к государственным структурам.

Аун отметил, что на фоне этих процессов онлайн-кампания, организаторы которой требуют отправить в отставку командующего Вооруженными силами Ливана генерала Рудольфа Хайкаля, является неприемлемой, и вызывает подозрения. Президент добавил, что подобные призывы служат цели втянуть Ливан в нынешнюю региональную войну в то время, как большинство жителей страны этого не желают.

В понедельник сообщалось, что израильская армия нанесла удары по целям, связанным с движением "Хезболла" в южных предместьях Бейрута.

Израильские военные ранее сообщали, что за неделю осуществили удары по 700 целям в Ливане, в том числе по 120 за минувший день. По оценкам израильской стороны, удалось ликвидировать более 300 членов "Хезболлы" и других вооруженных групп.