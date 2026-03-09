Поиск

США создали на севере Персидского залива воздушную зону дозаправки истребителей

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - ВВС США организовали на севере Персидского залива воздушную зону дозаправки истребителей, выполняющих боевые миссии в небе над Ираном, следует из данных портала Itamilradar.

Американские самолеты-заправщики, встав в круг, курсируют вблизи побережья Саудовской Аравии в режиме ожидания истребителей, которые после дозаправки могут проводить операции по поиску и уничтожению целей в глубине Ирана.

В зону дозаправки ежедневно вылетает 5-7 американских самолетов-заправщиков с аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве, что свидетельствует о масштабе авиационных операций, проводимых в регионе.

В этих целях ВВС США значительно нарастили количество воздушных танкеров, размещенных в Израиле. По данным авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA), в настоящее время в аэропорту Бен Гурион базируется 24 самолета-заправщика KC-135 Stratotanker и 9 самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus.

Военная операция США и Израиля в Иране

12
Столб дыма, поднимающийся после удара по Тегерану
Хроника 28 февраля – 09 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Персидский залив
