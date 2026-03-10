Поиск

Ирак снизил добычу нефти почти в четыре раза

Нефть идет лишь на местные нужды

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Ираке снизилась из-за закрытия Ормузского пролива с 4,3 млн баррелей в сутки до 1,2 млн б/с (на 3,1 млн б/с). Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря министерства нефти Сахиба Аль-Хаснави.

Ранее источники агентства говорили, что производство упало на 2,9 млн б/с.

По словам Аль-Хаснави, вся добываемая нефть будет поступать на местные НПЗ для внутреннего потребления. В то же время Ирак ищет возможности для экспорта, включая доставку автоцистернами в иорданский порт Акаба.

Аль-Хаснави заявил, что сокращение добычи нефти привело к снижению объемов производства попутного газа, который частично используется для выработки электроэнергии. Правительство снабжает энергетиков дизтопливом, чтобы компенсировать этот дефицит. По словам министра, недостатка в сжиженном углеводородном газе для приготовления пищи нет.

