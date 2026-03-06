Поиск

Иран стал чаще атаковать объекты США в Иракском Курдистане

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Иран нарастил интенсивность ударов по объектам США в Иракском Курдистане, сообщает Rudaw.

По его данным, за последние 24 часа участились атаки дронов, запускаемых связанными с Ираном вооруженными группами по базам США в регионе, несмотря на усиленные меры безопасности со стороны иракских сил. Удары наносились по нескольким провинциям и привели как к человеческим жертвам, так и к материальному ущербу.

По сведениям Rudaw, несколько районов в провинциях Сулеймания, Эрбиль и Дахук подверглись ударам с полудня 5 марта до позднего вечера.

Глава комитета по безопасности и обороне провинциального совета Ниневии Мохаммед Джасим Какаи заявил Rudaw, что иракские власти усилили разведывательные операции и разместили больше войск по всему региону после серии атак ракетами и дронами по Эрбилю. По его словам, принятые меры могут "на 90 процентов сократить атаки". Он добавил, что "иракская армия и местная полиция в этом районе приведены в полную боевую готовность".

Высокопоставленный источник в Эрбиле сообщил изданию, что "атаки на провинцию Эрбиль становятся все более широкими и комплексными с каждым днем". Он добавил, что большинство ударов "пресекаются системами ПВО".

Ранее сообщалось, что в результате атаки была приостановлена нефтедобыча на месторождении компании HKN Energy Ltd в районе Сарсанг провинции Дахук.

По данным телеканала "Аль-Арабийя", несколько поддерживаемых Ираном вооруженных группировок, известных как "Исламское сопротивление в Ираке", ежедневно заявляют об ударах дронов по американским базам.

Как сообщает иранское агентство Mehr, Тегеран пригрозил нанести удар "по всем объектам" Иракского Курдистана, если курдские оппозиционные отряды пересекут границу и войдут на иранскую территорию.

"До сих пор наносились удары только по базам США и Израиля, а также по сепаратистским группировкам в регионе", - отметило агентство со ссылкой на письмо Совета обороны Ирана.

Военная операция США и Израиля в Иране

12
Столб дыма, поднимающийся после удара по Тегерану
Хроника 28 февраля – 06 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ирак Иран США Эрбиль Сарсанг Сулеймания
