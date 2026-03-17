Глава МИД Германии усомнился в возможности "контролируемой" смены власти в Иране

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Возможность обеспечения контролируемого Западом процесса смены власти в Иране представляется нереалистичной идеей, заявил во вторник глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

"Военного решения не будет. И я бы сказал, что контролируемая смена режима – это гипотетическая идея, которая нереалистична", - приводят европейские СМИ слова Вадефуля.

Он добавил, что "хаос в Иране – не в наших интересах и не в интересах региона, и, конечно же, не в интересах людей, живущих в Иране".

Президент США Дональд Трамп в последние недели часто говорил, что по итогам американо-израильской военной операции хотел бы увидеть во главе Ирана людей, которые были бы готовы к сотрудничеству с Вашингтоном.