Постпред Израиля при ООН заявил о возможных лидерах для развития Ирана "в правильном направлении"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - У Ирана есть "потенциальные лидеры", которые могут повести страну в "правильном направлении", заявил постпред Израиля при ООН Дани Данон.

"Да, сегодня в Иране есть потенциальные лидеры, которые могут повести нацию в правильном направлении, использовать ресурсы для процветания, для развития инфраструктуры, а не посылать баллистические ракеты всем своим соседям и не перекрывать Ормузский пролив", - сказал Данон в интервью телеканалу CNN.

При этом израильский посол отказался называть конкретные имена.

Он отметил, что возможность решения вопросов с Ираном дипломатическим путем будет зависеть от смены руководства.

"Если появится возможность, и мы увидим кого-то, кто действительно готов изменить курс. (...) Мы верим в дипломатию и понимаем, что следующим этапом, после того как мы переориентируем этот режим, будет использование дипломатии и мирных мер", - сказал дипломат.

Тем временем газета The Washington Post со ссылкой на телеграмму посольства США в Иерусалиме, отправленную в госдеп, публикует оценку Израиля ситуации в Иране. Согласно ей, нынешний режим в Иране, несмотря на убийство верховного лидера Али Хаменеи и атаки со стороны США и Израиля, "не сдается" и готов "бороться до конца".

Военная операция США и Израиля против Ирана началась в конце февраля после безрезультатных трехсторонних переговоров по иранской атомной проблеме между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Омана.

В результате ударов по исламской республике погибла группа высокопоставленных лиц, в том числе бывший верховный лидер Али Хаменеи.

Хроника 28 февраля – 18 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Али Хаменеи Иран ООН Оман
Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 18 марта составит 140,9 руб./т

Скончался католикос-патриарх Грузии Илия Второй

Иран сообщил о попадании снаряда по территории АЭС "Бушер"

Трамп не видит причин опасаться "второго Вьетнама" в случае с Ираном

